Menczer Tamás reagált az oroszlányi polgármestert ért baloldali támadásra

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett posztjában igazat adott az oroszlányi polgármesternek, aki egy iskolai évnyitón úgy fogalmazott, hogy „de jó, hogy nincs köztünk Mohamed”.

Igazat mondott. És menetrendszerűen megérkezett a balliberális felháborodás

– írta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Mint jelezte, Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed.

Mohamed. Régi, tradicionális, évszázadok óta használt angol név… Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül. A Mohamedek

– fogalmazott.

Menczer kiemelte, hogy

tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt.

Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé. Úgy véli, hogy a bevándorlásra két válasz van. Az egyik, hogy kitárják kapukat, aminek az eredményeit látni a nyugati-európai országokban.

Terror, bűnözés, gyilkosságok, késelések, zaklatások, párhuzamos társadalmak. Ezek az országok végleg elestek, bevándorlóországgá váltak

– sorolta.

A politikus leszögezte, hogy

a magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok.

Senki nem jöhet be

– hangsúlyozta a politikus.