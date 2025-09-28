szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Viccnek se rossz

31 perce

Menczer Tamás: Tarr Zoltán fejét mindenkinek látnia kell! (videó)

Címkék#Tarr Zoltán#Tisza-adó#Menczer Tamás

Közösségi oldalára feltett videójában hívta fel a figyelmet Menczer Tamás Tarr Zoltán egy lódítására.

MW
Menczer Tamás: Tarr Zoltán fejét mindenkinek látnia kell! (videó)

Menczer Tamás

Forrás: Menczer Tamás Facebook oldala

Közösségi oldalán tett közzé egy videót Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azzal kezdte, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, amikor megkérdezték a Tisza-adóról: „a választás után mindent lehet, nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk”. – De azt azért elmondom, hogy az adót azt fel fogjuk emelni az égbe – tette hozzá Menczer.

– Megkérdezték, hogy ezzel most mi a helyzet képviselő úr?

– idézte fel a videóban Menczer Tamás.

Hozzátette: Tarr később azzal állt elő, hogy a mesterséges intelligencia találta ki az adóterveket. – Azt látták? Ha nem látták, nézzék meg, és közben figyeljék az arcát.

Egy kabaré, csak az a néhány másodperc, ahogy ki bírja azt mondani a vágatlan, róla készített felvételre, hogy a mesterséges intelligencia

– mondta Menczer Tamás.

– Aztán melyik részét, képviselő úr? Melyik részét találta ki a mesterséges intelligencia, annak, amit maga mondott? – zárta mondandóját a kommunikációs igazgató.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu