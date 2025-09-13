szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
„Épül a tiszás szeretetország”

1 órája

Menczer Tamást életveszélyesen megfenyegették

Címkék#szeretetország#Sátoraljaújhely#tiszás#fenyegetés#Lázár János#Harcosok Klubja#Menczer Tamás

Megdöbbentő esetről számolt be a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás arról számolt be, hogy Sátoraljaújhelyre, a Harcosok Klubja edzőtáborába tartott, amikor életveszélyesen megfenyegették.

MW
Menczer Tamást életveszélyesen megfenyegették

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Menczer Tamás arról írt a Facebook-oldalán, hogy útban Sátoraljaújhelyre a Harcosok Klubja edzőtáborba, megálltak egy kávéra, ahol egy férfi azt kérdezte tőle, hogy 

Maga még él?

Miután igennel válaszolt, megkérdezte, hogy ez miért zavarja az illetőt, aki úgy válaszolt, hogy „majd meglátjuk.”

Mondtam neki, hogy az életemről azért nem ő dönt. Válasz: »Majd meglátjuk.«

– írta a politikus.

Charlie Kirk meggyilkolása után 2 nappal… Tegnap Lázár János, ma én

– kommentálta az esetet Menczer Tamás, hozzáfűzve, hogy „épül a tiszás szeretetország”. 

Mi nem ilyen országot akarunk. A politikai ellenfelemet le akarom győzni. De SOHA nem kívánom a halálát!

– zárta bejegyzését a kormánypártok politikai igazgatója. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu