Nemzeti konzultáció: itt a harmadik kérdés (videó)

Ez év októbertől pedig már a háromgyermekes édesanyák is mentesülnek az adófizetés alól – tette hozzá, azzal együtt, hogy az intézkedéseknek köszönhetően a fiataloknál és az édesanyáknál akár egymillió forinttal is több maradhat évente, s ez több százezer édesanyának és fiatalnak jelent hatalmas segítséget.

Úgy folytatta, hogy január elsejétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak sem kell már adót fizetniük, 2026-tól pedig fokozatosan az összes kétgyermekes édesanya mentesülne az adófizetés alól.

A politikus hangsúlyozta, hogy ez Európában példa nélküli, Brüsszel szerint azonban tévút adómentességet adni a fiataloknak és az édesanyáknak.