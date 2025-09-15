16 perce
Orbán Viktor: a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában
A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson éles kritikát fogalmazott meg Orbán Viktor magyar kormányfővel szemben. Miközben Svédországban napi szinten történnek robbantások és erőszakos bűncselekmények, a svéd kormányfő a magyar jogállamiságot bírálja. Orbán Viktor kemény választ küldött.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Fischer Zoltán
A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként. Mint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a svéd kormányfő durva támadást indított Orbán Viktor ellen. Erre reagált most a miniszterelnök.
A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!
– húzta alá az X-en közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.
Mint arról korábban a lap írt, a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson nemrég élesen bírálta Orbán Viktor magyar kormányfőt, amiért megosztott egy bejegyzést a svédországi kiskorú bűnözésről. Kristersson hazugságnak nevezte Orbán állításait, és a jogállamiság lebontásával vádolta meg magyar kollégáját.
A teljes cikket itt olvashatja el.