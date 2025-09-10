szeptember 11., csütörtök

Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét

Címkék#Miniszterelnökség#Európai Zsidó Kongresszus#Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a Karmelita kolostorban hivatalában fogadta Moshe Kantor urat, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét.

MW
Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta az Európai Zsidó Kongresszus elnökét

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Moshe Kantort, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét (b2) a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 10-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j2) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (háttal), valamint Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke (b)

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter  is – tudatta a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

 

