Orbán Viktor: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdeni az emberek véleményét az adókról
A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a nemzeti konzultáció meghiúsításán ügyködik. „A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!” – írta a miniszterelnök a posztjához fűzött kommentben.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Napi kukorék: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, arra reagálva, hogy a Tisza Párt elnöke elhallgattatná a magyar választókat.
Korábbi bejelentésük fényében nem meglepő, hogy nem tetszik nekik a nemzeti konzultáció. A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!
– fűzte hozzá bejegyzéséhez kommentben a kormányfő.
A miniszterelnök véleménye szerint
ez olyan botrány, amely egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül.
Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket!
– írta a kormányfő.
Magyar Péter a Nemzeti konzultáció meghiúsításán dolgozikEzúttal a Nemzeti konzultációt hiúsítaná meg a Tisza Párt elnöke.
A Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy Magyar Péter mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyarok ne fejezhessék ki véleményüket a Tisza Párt nemrég nyilvánosságra került adóemelési tervével kapcsolatban.