Orbán Viktor az ÖT műsorában: az elégtétel és a bosszú között van különbség (videó)

Aki nem rendel mindent alá a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni – mondta Orbán Viktor az Öt YouTube-csatorna Ring című műsorában, ahol Kötcséről kérdezték.

Az eseményen a kormányfő ugyanis azt mondta:

Semmi nem lesz elfelejtve: minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.

Magyarország miniszterelnöke szerint minden kampányban van olyan időszak, amikor már nem lehet hibákat kijavítani.

Azt mondta, az elégtétel és a bosszú között van különbség, a bosszú ugyanis hátrafele fordítja az ember fejét, ezért nem szerencsés bosszúállással kezdeni egy időszakot.

A kormányfő kifejtette: minden választások után vannak átrendeződések. A választások után le kell vonni mérleget, egymás között el kell ezeket rendezni. Orbán Viktor hozzátette: nem múltbéli érdemek alapján alakít kormányt, hanem megnézi, milyen lesz a következő négy év, ez alapján választja ki az embereit.

Orbán Viktor reagált azokra a vádakra is, mely szerint a most bejelentett nemzeti konzultáció a legsúlyosabb határátlépés lesz, amit a kormány 2010 óta elkövetett, Horn Gábor elemző pedig választási csalásnak nevezte a bejelentett konzultációt.

– Ebből is látszik, hogy az ész nem mindig szolgálja az ember javát. Előre szaladnak: nyugalom, majd, ha már látják a kérdéseket, akkor érdemes ilyen súlyos vádakat megfogalmazni – fogalmazott a kormányfő, aki szerint mindez csupán értelmiségi gőg, nem több.

Hatvanpusztával kapcsolatban is kérdezték Orbán Viktort, aki röviden annyit felelt: semmi köze ehhez a birtokhoz.

Orbán Viktor elmondta: neki máshol van a tűréshatára, mint a kérdező újságíróknak. Az ő életének ezek a támadások a politikai propaganda mindennapos részét képezik. Korábban átélt már olyant is, amikor rabruhában plakátolták ki baloldali politikai szereplők. Azt is mondta a birtokról, hogy ez mindig is gazdaság volt, és most is az. Reméli, hogy üzembe is helyezik hamarosan.

Orbán Viktor Hadházy Ákosról szólva úgy reagált: mást nem tett le soha az asztalra, minthogy utána szaglászik. A politikus korábban ráadásul fideszes volt.