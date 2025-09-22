Orbán Viktor: Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen (videó)

– Alkotmányos szokásunk, hogy a kormány beszámol a két ülésszak között hozott döntésekről – fogalmazott Orbán Viktor az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján.

A miniszterelnök felszólalását azzal kezdte, hogy 45 évvel Farkas Bertalan űrutazása után Kapu Tibor repítette Magyarországot magasra. A kormányfő gratulált Kapu Tibornak, a szakembereknek, a kormányzati vezetőknek, méltatta Ferencz Orsolya miniszteri biztos munkáját.

Összesen húsz országnak sikerült legalább két űrhajóst feljuttatnia a világűrbe. Tehát benne vagyunk a világ tíz százalékát tömörítő klubban

– tette hozzá.

Az európai politikáról elmondta, hogy a háború, a migrációs nyomás, valamint egy technológiai forradalom állítja kihívás elé Európát. Mint jelezte, a nyugati világban már elszoktak attól, hogy az Egyesült Államok elnöke betartja az ígéretét, márpedig Donald Trump ígéretéhez híven megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását. Azt is újdonságnak nevezte, hogy a Kína és a globális dél országai felvették a kesztyűt és erőt, valamint szervezettséget mutatnak. Kiemelte, hogy India szorosabbra fűzte a viszonyát a kínai-orosz tengellyel, aminek hatása lesz a magyar gazdaságra is.

A kormányfő emlékeztetett, Ursula von der Leyen azt mondta: az EU háborúban áll, így hadigazdálkodásra van szükség. A magyar kormány ezzel szemben versenyképességet szorgalmaz. A bizottság elnöke elmondta azt is, hogy nem lesz fordulat migrációs politikában, az ukrán csatlakozási folyamat sürgetését pedig fenntartja Brüsszel.

A miniszterelnök kifejtette:

Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, így a nevében nem is járhatnak el. Az uniót erre nem használhatják, amíg egyetlen ország is elleni azt.

Orbán Viktor kifejtette, Magyarország három és fél éve mondja, hogy a háborúra nincs fegyveres megoldás, csakis diplomáciai. Az viszont van, ezért Magyarország szorgalmazza az uniós-orosz találkozót is. Tájékoztatott: az uniós pénzalapokat teljesen felemésztené Ukrajna, Magyarország pedig támogatottból befizetővé válna.