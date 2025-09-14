szeptember 14., vasárnap

Harcosok Klubja edzőtábor

1 órája

Orbán Viktor: micsoda éjszaka volt

Címkék#Sátoraljaújhely#Orbán Viktor#Harcosok Klubja

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé fotókat a Sároraljaújhelyen zajló Harcosok Klubja edzőtábor első napjáról. „Együtt vagyunk” – írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: micsoda éjszaka volt

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja edzőtáborában résztvevők egy csoportjával

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Micsoda éjszaka volt

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott fotóalbumhoz. 

Mint korábban megírtuk, a hétvégén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyen tartják a Harcosok Klubja első edzőtáborát mintegy 800 résztvevővel. A rendezvényre, ahol a jelenlévők találkozhatnak Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, valamint Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével, többszörös volt a túljelentkezés.

A kormányfő szombaton több alkalommal is jelentkezett a közösségi oldalán, erről az alábbi cikkben számoltunk be: 

 

