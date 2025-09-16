Orbán Viktor: jövőre két út áll majd a magyarok előtt! (videó)

– Mi itt vagyunk, itt leszünk és ígérhetem önöknek, hogy ha engedik, hogy még kormányozzuk, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz – erről beszélt Orbán Viktor a szekszárdi Sipos Márton Sportuszoda átadóján. Felidézte, hogy a szekszárdiak óriási bizalmat adtak a kormánypártoknak 2022-ben, hiszen annyi szavazatot kaptak a körzetben, mint korábban még sose, és a 2024-es önkormányzati választáson is több voksot kaptak, mint korábban bármikor – írja a Magyar Nemzet. Az elmúlt évek teljesítményéről szólva úgy fogalmazott:

2010-ben az önök városában 15 ezer állás nélküli ember volt. Ma ez a szám 5 ezer alatt van. Ebben a városban a munkanélküliség aránya az 3 százalék alá került. A Modern Városok Program keretében 22 milliárd forint értékű beruházás valósult meg itt. Tudásközpontra volt 8 milliárd, közúti fejlesztésre 3 milliárd, uszodára 7,5 milliárd, ipari parkra 3,5 milliárd forint. Támogattuk az itteni vállalkozókat is.

Hozzátette, hogy jelenleg is 11 fejlesztési program fut, közel 5 milliárd forint értékben. A szekszárdi járásban pedig 270 projektberuházás-fejlesztés zajlik 20 milliárd forint támogatással.

Két lehetőség közül választanak az emberek tavasszal

Orbán Viktor arra is kitért, hogy jövő tavasszal két út áll majd a magyarok előtt a parlamenti választáson. A miniszterelnök szerint véget ért az a korszak, amikor azt tudtuk mondani, hogy tőlünk nyugatra minden jó és semmi mást nem kell csinálnunk, csak lemásolni azt, ami ott történik.

–Lehet, hogy ők most gazdagabbak, mint mi, de már nem mondhatjuk, hogy ott minden jobb. Oda a biztonság. Betörtek a migránsok. Párhuzamos társadalmak jönnek létre, a keresztény hagyományok elmúlnak, a gyerekek és a családok nem érezhetik magukat biztonságban. Közben Európa gazdasága folyamatosan teret veszít a világban – sorolta.

Vagy mi is velük megyünk, vagy a saját, magyar utunkat fogjuk járni. Abban az esetben, hogyha úgy döntünk majd, hogy mi is arra az útra lépünk, amin ők járnak, akkor számolnunk kell azzal, hogy Magyarország biztonsága és békéje oda lesz. Magyarország elveszíti a lehetőségét arra is, hogy ilyen eseményekre, átadókra gyűljünk össze Szekszárd városában és megcsinálhassuk mindazt, amit az önök által választott képviselő kér a magyar kormánytól

– szögezte le. Úgy vélte, ha Brüsszelt választjuk, akkor megemelik az adókat, majd a pénzünket elküldik Ukrajnába. – Ha azonban lesz elég bátorságunk és folytatjuk azt, amit elkezdtünk, akkor maradhatunk a nemzeti kormányzás útján, és minden célunkat el fogjuk érni. Magyarország a béke szigete marad és nem vállal felelősséget egy olyan háborúért, amihez semmi köze. Nem küldünk pénzt Ukrajnába és nem adjuk át a jogköreinket, a szuverenitásunkat sem Brüsszelnek – sorolta. Hozzátette, hogy Szekszárd kitüntetett városa volt eddig is Magyarországnak, és a jövőben is az maradhat.