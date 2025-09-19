3 órája
Orbán Viktor a migrációról: tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó (videó)
Röszkén derült ki, hogy nem menekültek jöttek – emlékeztetett a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken reggel.
„Amikor a németek azt mondták, hogy ők meg tudják oldani, az egy másik Németország volt. Azóta kiderült, hogy alig tudnak valamit megoldani. Tönkrement az autóiparuk, eladósodnak, kölcsönöket vesznek fel. Akkor mi is elhittük ezt” – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken reggel a Magyar Nemzet beszámolója szerint. Mint folytatta, Röszkén derült ki, hogy a bevándorlók mozgása inkább katonai, mintsem menekült jellegű.
Ott látszódott, hogy szervezett embercsempészbandák irányítják őket, ott derült ki, hogy Soros György hálózata van a háttérben.
A miniszterelnök úgy folytatta, a migránstáboroknál derült ki, hogy milyen állapotokat okoz a bevándorlók jelenléte. Ő biztos volt benne, hogy a németek akármit mondanak, nekünk, magyaroknak ez nem jó. És a németek sem tudták megoldani, akármit is mondott Angela Merkel akkoriban.
A kormányfő elmondta: ahova beengedték a migránsokat, ott jelentősen csökkent a közbiztonság. Ennél nagyobb baj is van szerinte: ezt a hibát ugyanis nem lehet kijavítani. A nyugati világ szerinte egyszer s mindenkorra megváltozott.
Úgy fogalmazott, aki a saját országa jövőjét akarja látni, az menjen el az iskolaudvarra.
Aki elmegy egy párizsi vagy bécsi iskolaudvarba, az ma mást lát, mint Magyarországon.
Amíg a svéd városokban tombol az erőszak, és háromszáz feletti esetben történt robbantásos merénylet, a svéd miniszterelnök a saját polgárai biztonságát sem tudja garantálni, de mégis minket oktat
– mutatott rá a miniszterelnök.
A miniszterelnökkel készült interjút itt tudja meghallgatni:
A kormányfő kijelentette, a migráció érzékeny dolog, mert felveti a politikusok felelősségét. „Hiszen valaki beengedte őket, ahhoz viszont nem fűlik a foguk, hogy felelősséget vállaljanak, egyszerűbb Magyarországot piszkálni. Ha valahol nőket erőszakolnak meg, bandaháború folyik, az valakinek a felelőssége, a miniszterelnöké” – húzta alá.
A migrációs paktum kapcsán a kormányfő emlékeztetett: a migráció ügyében magukon kívül nem bízik senkiben, miután a baloldal korábban arról beszélt, nincs semmilyen probléma.
Nincs egyetértés migrációügyben. Ha nemzeti kormány van, és szembeszáll Brüsszellel, akkor biztonság lesz. Az Európai Néppártból mi azért jöttünk ki, mert nem tudtunk megegyezni ebben a kérdésben. A Tisza Párt viszont önként sétált be oda, és megegyezett velük
– hívta fel rá a figyelmet.
A magyarok az egykulcsos adót kedvelik
A Tisza-adóval kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette, az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, mert akkor kevesebb adót kell fizetni. „Tízszer többet keresel, tízszer többet fizetsz” – magyarázta.
A progresszív adóról nem akarok sokat beszélni, legyen elég annyi, hogy a kommunisták találták ki. Minden progresszív adó tele van stiklikkel, visszaélésre ad okot, kipróbáltuk már azt is, amit a Tisza képvisel, és azt is, amit a polgári rendszer képvisel, a családbarát formulát
– mondta.
A miniszterelnök szerint nem is az a kérdés, melyik adó jobb, hanem az, hogy a Tisza szavazóinak több mint fele a progresszív adót akarja, 50 százalék fölött vannak azoknak a száma, akik ezt támogatják. Megjegyezte, van egy bizalmi kérdés is a Tisza Párttal kapcsolatban, vagyis hogy ki mit akar, ki mit vall be. „Kérdés, hogy a választás tárgyának, vagy a választás alanyának tekintjük-e a szavazókat0ö – utalt Orbán Viktor arra, hogy a Tisza Párt szakpolitikusai arról beszéltek, addig, amíg nem nyernek választást, sok mindenről nem lehet beszélni, választás után viszont mindent lehet.
A nemzeti konzultációk segítenek
A kormányfő szerint a demokratikus politikában az ember ki van téve a közvélemény nyomásának. Ő hisz abban, hogy a nemzeti konzultációk mind segítenek abban, hogy a fontos kérdések felszínre kerüljenek. Tájékoztatott: a Tisza-adó a pedagógusoknak 374 ezer, az ápolóknak 280 ezer, egy rendőrnek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer, az orvosoknak pedig 3 millió 172 ezer forint többletadóval járna évente.
Ez már komolyan tudja érinteni a családok pénzügyi helyzetét szerinte. Mint mondta, ő nem egyéneket, hanem családokat lát itt. Ezért a kormány nem az alanyi jogon járó családi pótlékot emeli, hanem bevezetett egy másfajta családtámogatási rendszert.
Megállapodás a nyugdíjasokkal
A kormányfő kifejtette: van egy megállapodásuk a nyugdíjasokkal. A 2010 előtti kormány a nyugdíjat elvette az emberektől. Viszont ők akkor megígérték, hogy a nyugdíjak értékét meg fogják védeni, és ezt minden évben meg is teszik. Mint fogalmazott, a nyugdíjak értéke nemcsak megmaradt, hanem emelkedett is. Emellett visszavezették a 13. havi nyugdíjat.
A fegyver önmagában sem néz ki jól
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányával kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem ágyút kellene hordani.
„Ha valakinek nincs annyi esze, hogy ha a közéletbe lép, emberek közé megy, akkor nem hordhat magával fegyvert... Mert ugyan mit fog vele csinálni, előkapja és lövöldöz vele?” – tette fel a kérdést, kiemelve, hogy ha valakinek nincs annyi esze, hogy ezt nem evidenciának tekinti, akkor nagyon helyes, hogy a hatóság emlékezteti arra, hogy ezt nem teheti meg.
Azzal kapcsolatban, hogy milyen üzenetet hordoz a bukott vezérkari főnök botránya, a kormányfő kifejtette, a fegyver önmagában sem néz ki jól, de a hozzáfűzött kommentárok sokkal fájdalmasabbak.
Az, hogy viszket a tenyere, ki van erre képezve és le tudja rendezni? Mit is, kedves barátom? Nem őserdőben élünk, ez egy jogállam, szabályok vannak, attól, mert vezérkari főnök voltál, még nem fenyegetheted az embereket, hogy jössz te ehhez? Nem mondhatsz ilyet, hibába viszket a tenyered, nem fenyegetőzhetsz, különösen nem akkor, amikor sok ember előtt beszélsz. Nem állhatsz a többi polgár felett, csak mert vezérkari főnök vagy, ne járkálj fegyverrel, barátom
– húzta alá a miniszterelnök, aki egyben emlékeztetett is: minden állampolgárt azonos jogok illetnek meg.
Orbán Viktor: az ő fegyverük az agresszió, a mi erőnket a szavaink és a tetteink jelentik
Vízummentesen az Egyesült Államokba
Donald Trump nemrégiben tett bejelentésére, miszerint az antifaszervezeteket terrorszervezeteknek minősíti, Orbán Viktor úgy kommentálta, örült az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogja, hogy Magyarországon is tegyék ugyanezt.
Az antifa igenis egy terrorszervezet, idejöttek hozzánk is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek Brüsszelbe EP-képviselőnek, és onnan oktatják Magyarországot a jogállamiságról
– közölte.
Azzal kapcsolatban, hogy ismét vízummentesen lehet utazni az Egyesült Államokba, a miniszterelnök elmondta: „Büntetésből törölték el, miután Magyarország sem a migráció ügyében, sem a háború ügyében, sem a gender ügyében nem értett egyet, oldalba rúgtak minket. Noha az emberek kisebbsége, aki Amerikába akar utazni, de azért ez a szám nem kicsi, ezért ez egy nagyon kellemetlen intézkedés volt, egy olyan büntetés, ami fájt. Még elnökjelöltsége idején állapodtunk meg Trumppal, hogy ezt az intézkedést felszámolja, és bár nagy a hajó, irányt változtatni nem egyszerű, de az elnök betartotta a szavát. A barátság a politikában is számít” – zárta Orbán Viktor.
