Orbán Viktor: súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak (videó)

Cikkünk frissül.

– Van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A miniszterelnök elmondta, hogy az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.

Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődőt egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

Az Orbán Viktorral készült interjút itt tekintheti meg:

A kormányfő kijelentette:

A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény. Ha valaki egy másik ember alaptalanul vádol mást pedofília elkövetésével, az szintén súlyos bűncselekményt követ el.

Akkor is súlyos, ha magánszeméllyel szemben történik, de ha egy közfelelősséget viselő emberrel szemben történik, akkor az kétszeresen súlyos. Ha azért teszi ezt valaki, hogy a rendőrséget lejárassa, minisztert vagy kormányt megbuktasson, háromszorosan súlyos bűncselekmény – tette hozzá.

A kormányfő leszögezte, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek.

Az ellenzéki szereplők amikor elkövették ezeket a cselekményeket, vádakat, pontosan tudták, hogy büntetés vár rájuk. Azt fogják kapni, amit pontosan tudtak. A miniszterelnök nem híve a dolgok túlbonyolításának. Úgy véli, rendesen kell viselkedni.

Ha elönt bennünket az indulat, inkább számoljunk el tízig.

– Az ilyen helyzet, amit ma látunk, az akkor áll elő, ha egy civilizáción belül bajok vannak. Ma a Nyugat-európai világ ilyen helyzetben van. Gazdasági helyzet, migrációs probléma. Borulnak a dolgok, romlik az élet, és agresszivitást növel. Ez megjelenik a politikában – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő azt javasolja, mindenki gondolja meg tízszer, mielőtt mond valamit. A kormánynak szerinte élen kell járnia abban, hogy világossá tegye: Magyarország békés és biztonságos ország akar lenni.

Példaként említette az antifa ügyét: akit nem védenek a mentelmi jog kiadásával, azt meg is büntették. De ennél szerinte tovább kell menni: ki kell mondani, hogy az antifa terrorszervezet. A kormány ezt a szerdai ülésén ki is mondta.

Csak vezetéken tudunk olajat szállítani

Az orosz gázzal kapcsolatban azt mondta, Magyarországnak nincs tengerpartja, így csak gázcsövön, és olajvezetéken keresztül lehet szállítani. Egyelőre senki nem tud olyan csővezetéket mutatni, amelyen keresztül el tudnák látni Magyarországot. Azt mondta, ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról, akkor a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken. Azt mondta, világos, hogy mi Magyarország érdeke, eszerint fognak eljárni.