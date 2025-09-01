Otthon start: elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja

„A hétfőtől felvehető Otthon start legfontosabb jellemzője, hogy a korábbi kormányzati intézkedésekkel szemben az igénybevétel nem a családi, hanem a lakástulajdonosi helyzet függvénye. Célja elsődlegesen a többségi lakástulajdonnal nem rendelkező, elsőlakás-vásárlók saját otthonhoz jutásának elősegítése, amelyhez kedvezményes, legfeljebb 25 éves, a teljes futamidőn fix 3 százalékos kamatozású hitelt biztosít” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője az Otthon start program hétfői bevezetése kapcsán. A kedvezményesen felvehető összeg legfeljebb 50 millió forint.

Otthon start: a fix 3 százalékos hitele eddig példátan lehetőségeket kínál az otthonteremtésre (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A hitelt legfeljebb százmillió forint értékű lakás vagy 150 millió forint értékű ház vásárlására vagy építésére lehet felhasználni, könnyítés, hogy adóstárs is bevonható. Korlátozást jelent, hogy a négyzetméterár nem haladhatja meg a másfél millió forintot.