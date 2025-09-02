szeptember 2., kedd

Kétoldalú megbeszélés

Putyin Pekingben tárgyal

Címkék#tárgyalás#peking#Hszi Csin-ping#Kína#Putyin

Az orosz elnök jelentős delegációval érkezett a kétoldalú megbeszélésre. Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalóasztalhoz ültek hogy a szélesebb körű együttműködésről tárgyaljanak – adta hírül a Magyar Nemzet. Sajtóinformációk szerint Robert Fico, szlovák miniszterelnök is Pekingbe utazik, ahol Putyinnal és Zelenszkijjel is tárgyal.

Putyin Pekingben tárgyal

Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben tárgyal 2025. szeptember 2-án

Fotó: AFP / POOL

Az orosz elnök hivatalos látogatáson van Kínában, ahol Hszi Csin-pinggel is tárgyalásokat folytatott. Vlagyimir Putyin és a kínai elnök széleskörű delegációk részvételével egyeztetett a kínai fővárosban – írja a RIA-ra hivatkozva a lap. 

HSZI Csin-ping; PUTYIN, Vlagyimir
Vlagyimir Putyin orosz (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozójának második napján az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban 2025. szeptember 1-jén 
Fotó: Alekszandr Kazakov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool

Az orosz elnök nem kis delegációval érkezett egyeztetni, a küldöttség tagjai között volt többek között:

  • Szergej Lavrov külügyminiszter;
  • Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója;
  • Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője;
  • Gennagyij Timcsenko, az Orosz-Kínai Üzleti Tanács elnöke;
  • Alekszej Miller, a Gazprom elnöke;
  • Igor Szecsin, a Rosznyeft vezetője

Putyin jelenleg négynapos látogatáson tartózkodik Kínában.

 A pekingi útja előtt Putyin részt vett a Sanghaji Együttműködési Fórum csúcstalálkozóján Tiencsinben. 

A további részleteket itt olvashatja el

Robert Fico is Pekinge utazik

A szlovák miniszterelnök szeptember 1-jén bejelentette, hogy Kínába látogat. A tervek szerint Robert Fico Pekingben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is – írja a Kyiv Independetre hivatkozva a Magyar Nemzet. 

Robert Fico egyetlen Európai Uniós vezetőként lesz jelen a Japán második világháborús kapitulációjának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

A hírek szerint 

közvetlenül a pekingi megbeszélések után a szlovák miniszterelnök otthon találkozik majd Volodimir Zelenszkij ukrán, Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is.

A részletekért KATTINTSON!

