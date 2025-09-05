46 perce
Putyin elárulta, mikor lehet szerinte béke
Az orosz elnök a Keleti Gazdasági Fórumon elmondta, hogy Kijev magas szintű közvetlen kapcsolatokat keres és találkozót szeretne összehozni közte és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de Putyin ennek nem látja értelmét.
Forrás: AFP
Fotó: Maxim Shemetov
A háború befejezésére irányuló békeegyezmény „gyakorlatilag lehetetlen” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök, akit a Newsweek idézett.
Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon elmondta, hogy Kijev magas szintű közvetlen kapcsolatokat keres, többek között találkozót szeretne létrehozni vele és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írja a Magyar Nemzet. Putyin közölte: „nem látom ennek értelmét”.
Miért? Mert gyakorlatilag lehetetlen lesz megállapodásra jutni az ukrán féllel a kulcsfontosságú kérdésekben, még akkor is, ha lenne politikai akarat – amit kétlek
– mondta az orosz elnök, hozzátéve:
Vannak technikai nehézségek is.
Arról, hogy Putyin mire utalt konkrétan, ide kattintva olvashat bővebben.