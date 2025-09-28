30 perce
Robert Fico: Úgy szeretném építeni az országomat, ahogy Orbán Viktor teszi Magyarországgal!
A magyar–szlovák határ emblematikus építményénél, a Mária Valéria hídnál találkozott vasárnap Orbán Viktor és Robert Fico, magyar és szlovák miniszterelnök. A százharminc éves Mária Valéria híd Esztergomot és Párkányt köti össze, amely egyben a túlélés és az újjászületés szimbóluma is. A sokat látott építményt egy háromnapos fesztivállal ünneplik, ahol Orbán Viktor és Robert Fico is tiszteletét tette.
Robert Fico szlovák miniszterelnök is köszöntötte az egybegyűlteket Esztergomban. – A Duna mindkét oldaláról engedjék meg, hogy szívélyesen üdvözöljem önöket – mondta a Magyar Nemzet tudósítása szerint.
– Egy kalappal jöttem és tele van tisztelettel mindazok iránt, amit Orbán Viktor vezetése alatt sikerült önöknek elérni. Az a híd, ami miatt összejöttünk, az nem egy darab vas csupán, hanem ez egy óriási nagy mértékű, emberi kapcsolatok jelképe.
Időnként a hidakat az országokhoz hasonlítom, mert ugyanúgy, ahogy az emberek szeretnék építeni ezeket a hidakat, vannak, akik szeretnék ezt lerombolni.
A szlovák állampolgárok felé szeretném azt az üzenet küldeni, úgy szeretném építeni az országomat, mint ahogy Orbán Viktor Magyarországon teszi – jelentette ki a szlovák miniszterelnök.
– Kedves Viktor, nem is tudod, milyen örömöt okoztál nekem, ugyanis normális és jó emberek közé jöttem. Ha elképzelem azt, hogy milyen gyűlölettel, megszállottsággal és hazugsággal támadnak minket az ellenlábasaink, akkor ez egy nagyon kedves alkalom számomra. Sokan vannak, akik szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország, és a két ország vezetője között viták legyenek – szólította meg a magyar miniszterelnököt Robert Fico.
Felidézte:
Amikor először találkoztak, még Brüsszelben, elkötelezték magunkat amellett, hogy mindig a szlovák-magyar kapcsolatok építésén fognak dolgozni.
A szlovák miniszterelnök elmondta, hogy Borsiban, Rákóczi szülőfalujában ülésezett nemrég a szlovák kormány. Fico elmondta, ott is jó volt látni, ahogy békében egymás mellett élnek a szlovákok és a magyarok.
– Azok a politikusok, akik számára fontos a nemzetük sorsa, tudják, mennyi fenyegetéssel kell megküzdenünk, és annak ellenére, hogy más politikai tábort képviselek, mint az önök miniszterelnöke, nagyon tudom, hogy a fenyegetésekre az egyedüli válasz a szuverén nemzeti politika.
A szuverenitás nem csak egy szó az idegen szavak szótárában
– húzta alá Robert Fico, aki azzal folytatta: tudják kik, mi a múltuk és mire kell vigyázniuk.
– Ez nem jobboldali vagy baloldali, de sikerült az elérnünk, hogy az alkotmányunkba bekerült, hogy a házasság egy férfi és egy nő összeköttetése. Ez a normális és amit az ép ész is diktál – számolt be a szlovák miniszterelnök, majd hozzátette, azt is lefektették, hasonlóan a magyarokhoz, hogy csak két nemet ismernek el, a férfi és a női nemet.
– Alkotmányi szabályokat fektettünk le, ami a gyerekek örökbefogadásáról szól. A szülőknek joguk van eldönteni, mit tanulnak a gyerekeik, mi nem akarjuk, hogy valamilyen bolondok, vagy félbolondok átmossák a gyermekeink agyát. És ami a legfontosabb, sikerült lefektetnünk, hogy a szlovák etikai és erkölcsi kérdésekben a nemzetközinél elsőbbségi jogot élvez a saját nemzetünk által lefektetett jogok – húzta alá.
Nekünk Szlovákiában kell eldönteni, hogy mi a jó nekünk, és nem átvenni azt, amit Brüsszel diktál
– mondta.
– Magyarország átveszi az elnökséget a Visegrádi négyek keretén belül, nagyon szeretném, ha a szuverén álláspontunkat arra használnánk fel, hogy megerősítenénk ezt a regionális együttműködést.
Sosem avatkoztam be más országok dolgaiba, de feltételezem, hogy a négy miniszterelnökből három is lehetne olyan, akikkel együtt tudnánk működni
– fogalmazott.
Robert Fico szerint az, ha el kell magunkat vágni az orosz kőolajtól, egész Európát megkárosítaná. A migrációval kapcsolatban azt mondta, le a kalappal azelőtt, ahogy Magyarország segített egész Európának a migráció kérdésének megoldásában. – Ahelyett, hogy az Európai Unió megköszönné, támadják és megalázzák, nem megfelelő módon viselkednek velük – mondta, majd felidézte, a migránskvótákat Magyarországgal közösen elutasították.
Ez az egyik legfontosabb célunk, hogy megakadályozzuk, hogy egy szuverén országnak meg akarják mondani, mit tegyen
– jelezte.
Az ukrán háború kapcsán úgy vélte, hogy csak két miniszterelnök van, aki a békéről beszél, az egyik a magyar kormányfő. Álláspontja szerint azok az intézkedések és stratégia, amit az EU elfogadott, nem vezet sikerre.
Robert Fico egyben jelezte, ha Orbán Viktor ellátogat hozzá, hasonlóan kedves és normális emberek fogadják majd. – A hidat, amit ma ünnepelünk, kívánjuk, hogy már csak javítsák, felújítsák, de soha többé ne tegyék tönkre.
A V4-ek, melynek elnökségét Magyarország veszi át, az egyik célja az összekovácsolás, ennek tökéletes szimbóluma a Mária Valéria híd
– fogalmazott.
A szlovák miniszterelnök is beszélt arról, hogy tervezik egy újabb híd megépítését, kicsit feljebb a Dunán.
Borítókép: Orbán Viktor és Robert Fico (Fotó: MTI)