Tíz évvel ezelőtt a magyar határ megállította a migránsokat

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, hogy szerinte a 2015-ös röszkei események mögött példátlan mértékű illegális migráció állt. Abban az évben Magyarországra 400 ezer migráns érkezett, akik közül 386 ezren adtak be menekültkérelmet, de a legtöbben annak elbírálása előtt továbbhaladtak.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója

Fotó: Veres Nándor / Forrás: MTI

Bakondi emlékeztetett azokra az állapotokra, amikor a Keleti pályaudvaron és az autópályákon tömegek mozogtak. Hangsúlyozta, hogy nem egyszerű határsértésről volt szó, hanem szervezett, irányított és finanszírozott tömegmozgásról, amely mögött embercsempészbandák álltak. Ugyanebben az időszakban vált aktívvá a Soros-terv, Soros György civil szervezeteinek részvételével az egész balkáni útvonalon.