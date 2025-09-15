Szánthó Miklós: Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait (videó)

A „migránshordák” tíz évvel ezelőtt rohamozták meg a határkerítést Röszkénél, de Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait – közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.

Szánthó Miklós a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: mindenki gondoljon bele abba, hogy milyen lenne, ha napi egymillió forint bírságot kellene csak azért fizetnie, mert kerítést húz fel a háza elé.

„Ugyanis Magyarországot Brüsszel a mai napig egymillió euróra bírságolja csak azért, mert kerítést húzott fel, és ezzel védi a hazát” – tette hozzá.

„Őszintén szólva ez még mindig bőven megéri. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely. Holnap, szeptember 16-án, a röszkei csata 10 éves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt” – fogalmazott a főigazgató.