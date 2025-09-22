Szijjártó: minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez

„Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn reggel.