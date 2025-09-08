Mindent tagadtak, de a videók mást mutatnak – így keveredett hazugságba a Tisza Párt

Hazugságcunamiba került a Tisza Párt saját adóterveivel kapcsolatban, amelyet először az Index hozott nyilvánosságra.

A kiszivárgott, brutális adóemelést tartalmazó dokumentum létezését Magyar Péter azóta is tagadni próbálja,

ám az utóbbi hetekben sorra látnak napvilágot olyan felvételek, melyekből egyértelműen kiderül, a Tisza hazudik, minden korábbi nyilatkozatok azt támasztják alá, a párt valóban többkulcsos adórendszert szorgalmaz, és a családoknak nyújtott támogatások is veszélybe kerülnének - emlékeztet a Magyar Nemzet.

Már márciusban elszólták magukat

Petschnig Mária Zita közgazdász, a Tisza szakértője már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. A legárulkodóbb azonban Petschnig egy másik, szintén tavaszról származó megnyilatkozása: az Aranyfürt Tisza-szigetnél arról beszélt, hogy

Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek,

ami pontosan egybevág az Index értesülésével. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […]. Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – mondta a tiszás szakértő.

(A videón 2.54.35-től)

A Magyar Nemzet cikkében még több leleplező részletet lehet elolvasni a Tisza adótereiről, illetve videók is bizonyítják, hogy Magyar Péter hiába próbálja tisztára mosni magát, nem tud kikerülni azokból a hazugságokból, amelyekbe a párt kiszivárgott adótervei kényszerítették.