Kiszivárgott hangfelvétel: a Tisza Párt a brüsszeli döntéseket támogatná

A Tisza Párt kormányzati pozícióban nem kritizálná Brüsszelt, hanem az európai egységet erősítenék – lényegében ezt fogalmazta meg Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán azon a belső pártrendezvényen, amelyről újabb hangfelvétel került a Magyar Nemzet birtokába.

Tarr Zoltán egy hosszú monológban azt fejtegette, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az uniós döntések részesei szeretnének lenni, és már most kiválóan együttműködnek az Európai Bizottsággal olyan kérdésekről, amelyek Magyarországot érintik.

Úgyhogy én nem szégyellem azt és nem érzem, hogy ebben bátortalannak kell lennünk. Az ország érdekét azt szolgálja, hogy ha egy erős Európában van, és az erős Európa úgy lesz, hogyha részesei vagyunk. Az nem cél, és mi azért vagyunk az Európai Parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni. Magyarország nem egy nagy ország, nem egy kifejezetten erős ország, de ettől, hogy saját magát kizárja ezekből a megbeszélésekből, még annál is gyengébbé válik, mint amilyen igaziból, mert egyébként egy erős és normális ország lehetnénk, akik az összefogást tudnánk munkálni Európában és nem kívülről kritizálnánk, hanem tényleges módon hozzájárulva vennénk részt a közös gondolatok megformálásában

– idézte Tarr szavait a lap, megjegyezve, hogy a tiszás alelnök Magyarország kicsinységét igyekszik hangsúlyozni, ami a régi baloldali szemléletére, az MSZP által hangoztatott „merjünk kicsik lenni!” kijelentésre emlékeztet.