Nehézséget jelentene mindenkinek a Tisza-adó bevezetése

Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Egy kalkulátor segítségével egyébként bárki pontosan megnézheti, hogy mennyire fájna neki a Tisza-adó.

Egy átlagos feldolgozóipari bér után évente közel negyedmillió forinttal kellene többet befizetni az államnak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lap szerint. Kiemelték, a hegesztők, varrónők, pékmunkások és autóipari dolgozók is a Tisza-adó nagy vesztesei lennének. Soós Attila közgazdász szerint ez egyértelműen rontaná a dolgozók helyzetét.

Ez egyszerű matek. Ha minden sáv magasabb az eddiginél, akkor több pénzt vonnak el, vagyis kevesebb marad a dolgozóknál. Ez nem közgazdasági elmélet, hanem kőkemény valóság

– fogalmazott a szakértő.

Nőhet a feketemunka aránya, illetve a szakmunkások is buknának a Tisza-adón, ezekről részletesen ITT olvashat.

Kocsis Máté: Tisza Párt miért titkolja az adócsökkentést?

Kocsis Máté józan gondolkodásra int a Magyar Péter által tett mentegetőzések kapcsán. Mint ismert, a Tisza Párt kormányra kerülése esetén adóemelést vezetne be, ami mélyen érintené a magyar családokat. Magyar Péterék azonban tagadják ezt, és azt állítják: valójában csökkentenék az adókat. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet: ha valóban így terveznek, miért mondták politikusaik többen, hogy a választásokig nem szabad beszélni a témáról?

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható.