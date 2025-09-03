A HVG elismerte, valódi a Tisza adójavaslata

Hosszú cikket közölt a HVG, amely a most kezdődő politikai szezon előtt összegezte a nyáron történteket, felidézve interjúkat, közvélemény-kutatásokat, fontosabb nyilatkozatokat. A cikk kitért a Tisza adójavaslatára is, vagyis arra a tervre, amely szerint Magyar Péterék súlyos lakossági adóemelést valósíthatnak meg, ha kormányra kerülnek – írja az Origo.

Ennek részleteit az Index hozta nyilvánosságra augusztus végén, mégpedig egy birtokába került belsős feljegyzést bemutatva, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői számára. Magyar Péter fecninek és hamisítványnak, illetve álhírnek minősítette a kiszivárgott iratot és annak tartalmát, nem úgy a HVG. A portál mai cikke ugyanis „egy kikerült emlékeztetőnek” nevezi a brutális adóemelés tervét tartalmazó összefoglalót.

Vagyis mivel az irat kikerült, így szükségképpen létezik és valós, ez pedig azt is jelenti, hogy a Tisza abban szereplő, durva megszorítást jelentő terve is létezik, az is valós.

Nyilatkozatstop

A HVG azonban nem állt meg itt, továbbment és alátámasztotta Deák Dániel minapi értesülését. A politológust a Tisza berkeiből úgy tájékoztatták, hogy Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el, így eltiltotta a szerepléstől mások mellett a párt alelnökét, Tarr Zoltánt is. Magyar azért folyamodott – nem először – ehhez a durva megoldáshoz, mert nyilvánosságra kerültek Tarr egy etyeki fórumon elhangzott mondatai.

Az alelnök lényegében beismerte az adóemelésről szóló terveket.

Tarr ugyanis az adózás kapcsán arról beszélt, hogy most, a választás előtti időszakban bizonyos témákat nem lehet megbeszélni, majd közölte: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

