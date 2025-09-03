46 perce
A Tisza-adó a kenyér árát is növelné
Ha megvalósulna a Tisza Párt energiapolitikai terve, a benzin literenkénti ára 1026, a gázolajé 1051 forintra emelkedhetne, ami az élelmiszerárakra is jelentős hatással lenne.
Drágulhat a kenyér a Tisza Párt tervei miatt
Forrás: MW
Fotó: Bencsik Adam
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a Világgazdaságnak elmondta: az AKI Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a legfontosabb mezőgazdasági termékek – búza, őszi árpa, kukorica – termelési költségének körülbelül 24 százalékát teszik ki a gépköltségek, ezen belül az üzemanyag költsége 17 százalék körül alakul.
Az ezerforintos üzemanyagár a jelenlegi 600 forint alatti szintekhez képest közel 70 százalékos drágulást jelentene, amit várhatóan a mezőgazdasági termelők továbbhárítanának az élelmiszeriparra.
Ez az átadási árakban mintegy 10 százalékos emelkedést okozna, ami a hazai élelmiszeripar termelői áraiban 2,5 százalékos növekedést jelentene. Az élelmiszeripari szereplők ezt továbbhárítanák a kiskereskedelemre és a fogyasztókra, ami a teljes inflációt körülbelül 0,5 százalékponttal emelné.
Újabb nagy ígéret a Tisza Párttól: Európában már sorra elbukott a vagyonadó
A termékcsoportok áremelkedése azonban jelentős eltéréseket mutathat, egyes árucikkek jóval nagyobb, míg mások kisebb mértékben drágulnának. Emellett a magasabb üzemanyagárak a szállítási költségeket is növelik, ami gyorsan megjelenhet a termékek és szolgáltatások áraiban.