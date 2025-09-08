A Tisza-szimpatizánsok akasztással fenyegették a közmédia munkatársait (videó)

A délután egy pontján azonban egy csoport odáig fajult, hogy akasztással kezdett fenyegetőzni. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy rendőröknek kellett közbelépni.

Bohár Dániel riporter is beszámolt az incidensről, kiemelve: a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a személyi operatőre irányította az akasztással fenyegetőző szimpatizánsokat. Az sem tartotta vissza őket, hogy a jelenetet három gyermek is végignézte. Ráadásul az egyik résztvevő azt is ordította, hogy Orbán Viktort fel kell akasztani − olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Így inzultálták A Hír TV riporterét

A Kötcsére sereglett maroknyi tiszás a Hír TV riporterét, Futó Boglárkát is inzultálta. A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak az esetnek, amikor néhányan körbevették az újságírót, aki éppen interjút készített egy résztvevővel − emlékeztet a lap.

Egy Tisza-hívő nő, akinek ráadásul többször lerepülő egy fehér madár is volt a vállán, elkért egy hangosbeszélőt és közvetlen közelről üvöltözött vele Futó Boglárka arcába, miután társai nagy nehezen bekapcsolták az eszközt.

Az operatőr kamerája elé zászlót lógattak be, hogy ne tudjon normális helyszíni felvételt készíteni, és végig üvöltözve, a televíziósok legközvetlenebb személyes aurájába nyomulva követték a munkájukat végző újságírókat.

Magyar Péterék nem ítélték el szimpatizánsaik fenyegetőzését és erőszakos fellépését

A Magyar Nemzet megkérdezte a Tisza Pártot, mi a véleményük arról, hogy vasárnap Kötcsén Magyar Péter szervezetének szimpatizánsai inzultáltak és fenyegettek újságírókat és riportereket. Futó Boglárkának, a Hír TV riporterének közelről az arcába üvöltöttek hangosbeszélővel, akadályozva ezzel a munkavégzésben, valamint akasztással fenyegették a közmédia stábját.