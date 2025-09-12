szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthon Start

29 perce

Tízezrével épülnek lakások a háromszázalékos hitelprogram eredményeként (videó)

Címkék#Otthon Start#Orbán Viktor#ingatlanár

Orbán Viktor úgy érzi, az Otthon Start konstrukciójába bele tudják képzelni magukat az emberek.

Tízezrével épülnek lakások a háromszázalékos hitelprogram eredményeként (videó)

Forrás: Shutterstock

Fotó: Pormezz

Tízezrével épülnek majd lakások a kormány által most elindított, háromszázalékos hitelprogram keretében – mondta a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken Orbán Viktor miniszterelnök.

Azt hiszem, hogy jó hangot ütöttünk le a zongorán – fogalmazott a programmal kapcsolatos optimizmusát hangsúlyozva a kormányfő, kijelentve, ez már az a konstrukció, „amibe bele tudják képzelni magukat az emberek”.

Hozzátette: ezért is hagyták a lehető legszélesebbre a jogosultak körét. 

Mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget, és úgy látom, ezt az emberek meg is értették 

– fogalmazott.

Orbán Viktor emlékeztetett: volt egy felhalmozódott frusztráció, feszültség, rossz érzés a társadalomban, amiért a fizetéseknél nagyobb mértében nőttek az ingatlanárak, félő volt, hogy egész nemzedékek érzik majd úgy, hogy kiesnek a saját otthon megszerzésének lehetőségéből.

Márpedig, mondta, közép-európai jelenség, hogy „természetes nemzeti ösztön vagy vágy” a saját tulajdon iránti igény.

A magyarok úgy érzik: ha nincs saját fedél a fejem fölött, akkor nem vagyok biztonságban – jelentette ki Orbán Viktor.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu