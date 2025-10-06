A Tisza-csomag brutális adóterhet hozhat a nyugdíjasoknak

A Tisza Párt adócsomagja a kiszivárgott információk szerint a nyugdíjas munkavállalókat is sújtaná. A háromkulcsos rendszer 22–33 százalékos adókulcsot vezetne be a 15 százalék feletti jövedelmekre, ami aránytalanul nagy terhet róna az idősekre. Jelenleg a nyugdíjasok csak személyi jövedelemadót fizetnek, így a változás jelentős bevételcsökkenést okozhatna évente akár több százezer forinttal a dolgozó nyugdíjasoknak, köztük az egészségügyi és pedagógus alkalmazottaknak – írja az Ellenpont.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Akár kétszeres adó a Tisza-adó miatt

A Tisza-adó jelentős terhet róna a nyugdíj mellett dolgozó idősekre. Míg az aktívkorú munkavállalóknak a háromkulcsos adórendszer 20–35 százalékos adóemelkedést jelentene, a nyugdíjasok esetében az arányok ennél is drasztikusabbak: