Tárgyalás
2 órája
Bejelentették Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának időpontját
Hamarosan fogadja az amerikai elnök a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor a jövő héten utazik Washingtonba.
Orbán Viktor és Donald Trump
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök Rómában újságíróknak nyilatkozva beszélt arról, hogy hamarosan az Egyesült Államokba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni.
Most a pontos időpontra is fény derült. A Bloomberg hírügynökség forrása szerint
Donald Trump november 8-án tervezi találkozását Orbán Viktorral.
A forrás szerint ugyanakkor a találkozó helyszínét még nem véglegesítették.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre