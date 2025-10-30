október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kormányinfó

45 perce

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élő

Címkék#kormányzati intézkedés#kormányinfó#Gulyás Gergely

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 8 órától sajtótájékoztatón ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit.

MW
Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élő

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

Ma reggel 8 órától Kormányinfó lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy szerdán kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is – írja a Magyar Nemzet.

Vitályos Eszter a Facebookon közzétett videójában elmondta, nagyon sok fontos napirendi pont kerül terítékre, ezekről adnak ma tájékoztatást.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez az adórendszerről szól, az adóemeléssel kapcsolatos tervekről szóló társadalmi hozzáállásról szól, és lehetőséget biztosít arra, hogy kitisztuljon, mi a társadalom véleménye ezekről a kérdésekről – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott, az USA kiszállt Ukrajna finanszírozásából, így ez csak adóemeléssel finanszírozható Európában. Hozzátette: ha megnézzük, milyen volt Európa gazdasága a háború előtt, és ma, akkor jól látható, hogy Európa a háború vesztese – számolt be tudósításában a Magyar Nemzet. 

Gulyás Gergely tájékoztatott:  

Orbán Viktor november 7-én lesz Donald  Trump vendége a Fehér Házban.

Fókuszban a béke

A miniszter azt is elmondta, hogy a kormányfő, aki az európai vezetők közül egyedül képviseli a béke ügyét a háborúzó felek tárgyalásának fontosságát, találkozik azzal, aki ugyanezt teszi január óta.  

Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai-orosz találkozóig 

– mondta Gulyás Gergely. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, abban nincs vita, hogy itt legyen ennek a találkozónak a helyszíne és békemegállapodás születhessen.

Marad és új termékekkel bővül az árrésstop

A kormány tegnapi ülésén döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrés fenntartásáról, és 2026 február 28-ig meghosszabbították. 

Az infláció elleni küzdelemnek hatékony küzdelem, az e körbe tartozó termékek árának csökkenése csökkenti a pénzromlás ütemét is. A kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerek vonatkozásában további 14 termékkel bővül majd

– árulta el. 

Arról is döntöttek, hogy 

a Szép kártyákon megmaradt összeget hideg élelmiszerek felhasználására is lehet majd költeni.

A kormány döntött arról is, hogy a szociális ágazatban 15 százalékos béremelés várható, ez nem vonatkozik a nevelőszülőkre, miután a nevelőszülők illetményét megduplázzák jövő év január elsejétől. 

Az állami ellátásban 23 ezer gyermek van, ebből 2/3-a nevelőszülőknél van. Minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél vannak a legjobb helyen ezek a gyerekek, éppen ezért kiemelt fontosságú, hogy a nevelőszülői ellátáson javítsunk

 – jelezte.

Béremelések és fejlesztések jönnek 

Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy az ingyenes jogosítvány megszerzését biztosítani fogják a gyermekvédelmi intézményekben. Emellett növelik a gyermekvédelmi gyámok számát, hogy egy gyámra maximum 30 gyermek juthasson. 

A kormány 15 százalékos béremelést fog végrehajtani a kulturális ágazatban, hogy ezen a területen többen vállaljanak munkát.

A kabinet meghallgatott egy tájékoztatást is a százhalombattai finomítóban történt robbanással kapcsolatban, a nyomozás egyelőre tart, így semmi sem zárható ki. Gulyás Gergely leszögezte, azért van az ügynek jelentősége, mert ez Magyarország és Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti. A kormány célkitűzése, hogy a robbanás árát ne az autósoknak kelljen megfizetni. 

A kormány már tárgyal a Mol vezetőivel, hogy a Mol ne áremeléssel próbálja kezelni a nehézségeket.

 Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu