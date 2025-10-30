Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élő

Ma reggel 8 órától Kormányinfó lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy szerdán kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is – írja a Magyar Nemzet.

Vitályos Eszter a Facebookon közzétett videójában elmondta, nagyon sok fontos napirendi pont kerül terítékre, ezekről adnak ma tájékoztatást.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez az adórendszerről szól, az adóemeléssel kapcsolatos tervekről szóló társadalmi hozzáállásról szól, és lehetőséget biztosít arra, hogy kitisztuljon, mi a társadalom véleménye ezekről a kérdésekről – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott, az USA kiszállt Ukrajna finanszírozásából, így ez csak adóemeléssel finanszírozható Európában. Hozzátette: ha megnézzük, milyen volt Európa gazdasága a háború előtt, és ma, akkor jól látható, hogy Európa a háború vesztese – számolt be tudósításában a Magyar Nemzet.

Gulyás Gergely tájékoztatott:

Orbán Viktor november 7-én lesz Donald Trump vendége a Fehér Házban.

Fókuszban a béke

A miniszter azt is elmondta, hogy a kormányfő, aki az európai vezetők közül egyedül képviseli a béke ügyét a háborúzó felek tárgyalásának fontosságát, találkozik azzal, aki ugyanezt teszi január óta.

Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai-orosz találkozóig

– mondta Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, abban nincs vita, hogy itt legyen ennek a találkozónak a helyszíne és békemegállapodás születhessen.

Marad és új termékekkel bővül az árrésstop

A kormány tegnapi ülésén döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrés fenntartásáról, és 2026 február 28-ig meghosszabbították.

Az infláció elleni küzdelemnek hatékony küzdelem, az e körbe tartozó termékek árának csökkenése csökkenti a pénzromlás ütemét is. A kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerek vonatkozásában további 14 termékkel bővül majd

– árulta el.