Békemenet

1 órája

Magyar miniszterelnök: Aki magyar, velünk tart!

A legnagyobb Békemeneten való részvételre buzdította a magyarokat a közösségi oldalán Orbán Viktor.

gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Elvis Presley téren 2025. október 23-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„Aki magyar, velünk tart!” – osztotta meg üzenetét a közösségi oldalán a Békemenettel kapcsolatban a kormányfő.

Orbán Viktor egy fotót is megosztott a posztban, amelyhez ezt írta: 

A legnagyobb Békemenet.

Korábbi bejegyzésében Orbán a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.

A sorsdöntő október 23-i gyülekező reggel 9 órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul. 

Az útvonal a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül vezet a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
