Magyar Péter pártja radikális megszorításokat tervez: bezárások és tisztogatás (videó)

A Tisza Párt nem győzi bizonygatni, hogy nem készülnek megszorításokra és adóemelésekre, ám időnként elszólják magukat, és abból egy valódi neoliberális terv tárul elénk – írja a Tűzfalcsoport. A blog összegezte Tarr Zoltán 2025. február 1-jei sárospataki felszólalását, amelyet a támogatóik előtt mondott el.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője beszédet mond a párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza előtt 2024. október 5-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Tarr büszkén mesélte, hogy

Laczó Adrienn „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”.

Azaz előre bejelentik, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek.

– Elmondhatom, mert most már nem titok, a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki a kiugrott bíró, a neve talán ismerős. Van egy egyesületük, aminek a nevét most nem mondom, de abszolút nyilvános, és ők ebben az egyesületben foglalkoznak azzal, hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogy ha sikerül, ha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása. És ehhez az kell, hogy megfelelő szakmai felkészültségünk legyen – mondta Tarr Zoltán.

Mindezt Donald Tusk 2023-as lengyelországi hatalomátvételéről mintáznák. Tarr a videóban arról beszél, hogy Lengyelországban az egész változás, ami a Tusk-kormány újbóli színrelépését eredményezte, gyakorlatilag az igazságszolgáltatás reformjából indult, vagy arra épült.

– Volt egy 11 fős, jogászokból álló társaság,