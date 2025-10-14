október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Petíció

2 órája

Mohácsy István: egyetlen magyar fiatalnak sem szabad meghalnia egy idegen háborúban

Címkék#kormány#Ruszin-Szendi Romulusz#Fidelitas

Petíciót indított a Fidelitas annak érdekében, hogy Magyarországon ne vezessék vissza a sorkatonaságot.

MW
Mohácsy István: egyetlen magyar fiatalnak sem szabad meghalnia egy idegen háborúban

Mohácsy István

Forrás: Facebook

Ruszin-Szendi Romulusz a minap kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”- írta a Magyar Nemzet.

Tisza szimpatizánsok
Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Fehér Gábor / Forrás: MW

 A jogszabályok szerint pedig egy esetleges Tisza-kormánynak erre lehetősége is lenne, ezzel megkeserítve a magyar fiatalok mindennapjait.

A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt állította,

mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

A bukott vezérkari főnök kijelentése nyomán a Fidelitas egy aláírásgyűjtési akcióba kezdett. Ennek kapcsán Mohácsy István, a szervezet elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta,

a Tisza Párt egy brüsszeli párt, Brüsszel finanszírozza őket, és számtalan esetben megnyilvánult, hogy ők abszolút az ukrán érdekek mentén dolgoznak, és nem tartják szem előtt a magyar érdekeket. Ha a Tisza Párt kormányt alakítana, akkor egyértelműen kirajzolódik a kijelentés alapján, hogy ők, ha a helyzet megkívánja, Ukrajnába, a frontra küldenék a fiatalokat. Mi azt gondoljuk, hogy egyetlen magyar fiatalnak sem kell meghalni egy ilyen értelmetlen háborúban.

A teljes cikkért kattintson ide. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu