Fontos kérdések

Elrajtolt a nemzeti konzultáció: mindenki véleményezheti a Tisza-adót

Címkék#Tisza-adó#nemzeti konzultáció#Orbán Viktor

Az ívek postázásával megkezdődött a közteherviselésről, az adózásról, a rezsicsökkentésről, valamint a társasági adóról is szóló nemzeti konzultáció, amelyről Orbán Viktor Kötcsén beszélt először, reagálva a Tisza Párt adóemelési terveire.

Megkezdődött a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése (illusztráció)

Forrás: MTI

Fotó: Kocsis Zoltán

Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény

– idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor bejelentését

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Kötcsén jelentette be a nemzeti konzultációt
Fotó: /Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő hozzátette: 

Az ellenfeleik megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó.

 

„A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat”

 – jelezte a miniszterelnök. Hozzátette: ha az emberek velük lesznek, akkor megint meg fogják csinálni.

A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába

– üzente a kormányfő.

A nemzeti konzultáció öt kérdése

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
