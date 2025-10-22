október 22., szerda

Fejlemény

3 órája

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

A Magyar Nemzet értesülései szerint nyomozást rendelt el a rendőrség a Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset kapcsán. Gyanúsított egyelőre nincs az ügyben.

MW
Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

A Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítója

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a százhalombattai tűzeset kapcsán – tájékoztatta a lapot a rendőrség.

Mint a Magyar Nemzet  már beszámolt róla, a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemben tűz és robbanás volt hétfő este. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még tartanak.

 A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratóriumok folyamatosan gázkoncentráció-méréseket végeznek, és a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatók az égés során keletkező gázok.

 

