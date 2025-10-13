A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt (videó)

„Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen újjáépíti a gödöllői kastélyt” – közölte Lázár János Gödöllőn, írja tudósításában a Magyar Nemzet. Az építési és közlekedési miniszter történelminek nevezte ezt a napot, hiszen

az OTP 20 milliárd forintot ajánl fel az épület megújuláshoz, ehhez a kormány ugyancsak 20 milliárd forinttal járul hozzá.

Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködési megállapodás aláírásán a gödöllői kastély dísztermében 2025. október 13-án

Fotó: Kaiser Ákos / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Csányi Sándor arról beszélt, megtiszteltetés számára a közös ünneplés. Mint mondta, szomorú volt, hogy a kastély egy része az enyészetté válik, ez egy hatezer négyzetméteres rész.

Így örömmel vettem, amikor Lázár János a kastély örökbefogadása kapcsán megkeresett, és megállapodtunk az együttműködésben

– mondta. Jelezte, jövőbe mutató módon újítják fel, önfenntartó lesz a kastély.

A bejelentést itt tudja megtekinteni:

Ha újra kellene kezdeni, negyvenmilliárd forint nem lenne elég

Orbán Viktor Gödöllőn elsőként köszönetet mondott mindenkinek, aki a kastély fenntartásában segédkezett. Jelezte, ha újra kellene kezdeni a munkát, a negyvenmilliárd forint nem lenne elegendő, így az ő érdemük jelentős.

Lázár János történelmi visszatekintéséről azt mondta, irigykedve tekintünk vissza a 19. századra, sok erős és tehetős ember adakozott a nemzet javára, és a magyar kormány sem szeretne szégyenkezni e téren. Ennek kapcsán a kormányfő felidézte a kormány elmúlt 15 évének eredményeit, több történelmi épületet is említve.

Mint mondta, a 20. század nem volt kegyes a hazai kastélyokhoz, de az elmúlt években számos kastélyt és egyházi épületet újított fel a kormány. Jelezte, az önkormányzatok a saját forrásaik terhére 66 milliárd forintot dobtak össze az épített örökség megvédésre.

Mint mondta, a mostani felújítás nem csak a történelmi épületre, hanem a kastélyparkra is kiterjed, és remélhetőleg olyan lesz, ahogy Sisi is látta.

Kitért arra, a magyar nemzet csak akkor lehet méltó a saját történelmére, ha őrzi a múltat. Hozzátette, nemcsak a magyar kormány szándékának felelnek meg a felújításokkal, hanem a népi érdeknek is.

Mint fogalmazott, láthatóan van igény minderre, a kastélyok és a várak tavaly 2,5 millió látogatót fogadtak, ami 2,5 milliárd forint bevételt jelentett.

Jelezte, mindenkinek vannak ötletei, mire lehet kiadni negyvenmilliárd forintot, de itt nemzeti értékmentésen túl értelmes üzleti befektetésről is beszélhetünk.

Gödöllő adottságai megteremtik a lehetőséget, közel van Budapesthez, itt van az agrártudományi egyetem, ami kiemelkedő helyen van a ranglétrán. Így próbáltuk a legtöbbet kihozni az adottságokból, és ki is hoztuk

– mondta.