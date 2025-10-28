október 28., kedd

Orbán Viktor az orosz–európai tárgyalásokat szorgalmazza

Címkék#Szentatya#háború#Európa#Orbán Viktor#Ukrajna

A miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön és pénteken találkoztak az európai vezetőkkel, hétfőn a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével. A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik – hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő szavai szerint a legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után.

Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

„Csütörtökön és pénteken találkoztunk az európai vezetőkkel, tegnap a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével. A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik” – írta a miniszterelnök.

„Európa ereje és pénze fogytán” – emelte ki a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.  

ORBÁN Viktor; XIV. LEÓ
XIV. Leó pápa (b) magánaudiencián fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Vatikánban 2025. október 27-én 
Fotó: Mario Tomassetti / Forrás: MTI/Vatikáni Média

A kormányfő szavai szerint a legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után. 

Kinek van erre pénze? Melyik európai uniós ország polgárai hajlandóak sokmilliárd eurót küldeni az önmagát fenntartani képtelen Ukrajna számára? 

– tette fel a kérdést.

Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni, és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot. Ez egy orosz–európai konfliktus, akár háború előszele is lehet

– tette hozzá a miniszterelnök.

„A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz–európai tárgyalással lehet megelőzni. Mi ezt szorgalmaztuk az elmúlt napok találkozóin”

– mutatott rá Orbán Viktor.

