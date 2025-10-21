Orbán Viktor elárulta: már készül az ünnepi beszéde

Orbán Viktornak ezúttal is sűrű napja lesz, de nem mulasztotta el, hogy tájékoztassa a Harcosok Klubja tagjait – adta hírül a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök a Harcosok Klubjának küldött üzenetében elsőként a Mol százhalombattai finomítójában történt robbanással kapcsolatosan adott tájékoztatást.

Reggel egyeztettem a belügyminiszterrel és a Mol vezetőivel. A Mol ellenőrzés alatt tartja az eseményeket. Az ország üzemanyag-ellátása biztosított, a tűzesetet szigorúan kivizsgáljuk

– közölte a kormányfő.