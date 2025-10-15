Diplomácia
49 perce
Orbán Viktor fogadta José Manuel Barroso korábbi bizottsági elnököt
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán hivatalában fogadta José Manuel Durao Barrosót, az Európai Bizottság korábbi elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködési megállapodás aláírásán a gödöllői kastély dísztermében 2025. október 13-án
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
José Manuel Durao Barrosót, az Európai Bizottság korábbi elnökét fogadta hivatalában Orbán Viktor miniszterelnök szerdán.
A Bizottság korábbi elnöke a The Economist konferenciájára látogatott Magyarországra.
