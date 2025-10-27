október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Róma

1 órája

Az ukrajnai menekültek segítéséről egyeztetett Orbán Viktor és a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere

Címkék#John Timothy Dunlap#Róma#Orbán Viktor#Szuverén Máltai Lovagrend

A háború 2022-es kitörése óta több mint 52 ezer ukrán menekültnek nyújtott Magyarországon segítséget a Szuverén Máltai Lovagrend, amely az üldözött keresztények és kisebbségek védelmében is erősíteni kívánja együttműködését a magyar kormánnyal – közölte az egyházi szervezet Orbán Viktor hétfői látogatását követően.

MW
Az ukrajnai menekültek segítéséről egyeztetett Orbán Viktor és a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Fra’ John Dunlap, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterének találkozója Rómában 2025. október 27-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

A közlemény szerint a magyar miniszterelnök és John Timothy Dunlap, a római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere az ukrajnai béke lehetőségeiről, valamint a gázai tűzszünet fenntartásáról egyeztetett egymással.

A több mint 900 éves, világszerte működő rend vezetője az Aventinus-dombon található palotaegyüttesben fogadta a miniszterelnököt.

A találkozó végén kiadott közlemény szerint a felek kiemelték a rend Magyarországon végzett munkáját, amelynek keretében a háború 2022-es kirobbanása óta több mint ötvenkétezer ukrán menekültnek nyújtott segítséget, orvosi ellátást és integrációs programokban való részvételt biztosítva.

A Máltai Lovagrend kiválónak értékeli a Magyarországgal 1990 óta fenntartott kapcsolatot. A rend a legnagyobb magyarországi szociális hálózatot tartja fenn, majdnem százötven intézményben napi több mint 13 ezer emberen képes segíteni.

A nagymester és Orbán Viktor az együttműködés további bővítését szorgalmazta harmadik országokban is, a Hungary Helps kormányprogram keretében. 

Emlékeztettek a 2024-ben aláírt szándéknyilatkozatra, amely a rend és a magyar kormány együttműködését erősítette meg az üldözött keresztények és más vallási és etnikai kisebbségek védelmében.

A Máltai Lovagrend római székhelye különlegességének számít, hogy a bejárati kapu kulcslyuka egyenes rálátást nyújt a Szent Péter-bazilika kupolájára. Orbán Viktornak is megmutatták a rendkívüli látványosságot.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu