Sokan dolgoznak azon, hogy ne legyen békecsúcs

Máris jól látszik, hogy sokan sok mindent, sőt szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke. Erről írt az ukrán elnök nyilatkozatára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a közösségi oldalán – írta a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter

Fotó: MTI/Katona Tibor

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter friss bejegyzésében arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij hétfőn megerősítette, hogy kész elmenni a tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozóra, ha meghívják, ugyanakkor hozzátette, hogy nem Budapestet tartja erre a legmegfelelőbb helyszínnek.

Megmondtuk: sokan sok mindent, sőt, szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke