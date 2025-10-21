október 21., kedd

Budapesti békecsúcs

Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel tárgyal – itt vannak a részletek

A fő téma a Budapestre tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozó előkészítése lesz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (j) találkozója Washingtonban 2025. március 4-én

Forrás: MTI

Fotó: KKM

Szijjártó Péter Washingtonba utazott, ahol több tárgyalást is folytatott – írja a Magyar Nemzet. A Szabad Európa kormányzati forrásokra hivatkozva további részletekről is beszámolt a külgazdasági és külügyminiszter amerikai útjáról.

Mint írják,

Szijjártó Péter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is találkozik, tárgyalásuk fő témája pedig a Budapestre tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozó előkészítése lesz.

A Szabad Európa szerint a csúcstalálkozó szempontjából a legérdekesebb, hogy magyar részről nem elleneznék, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne rajta, sőt a magyar fél igyekszik elérni, hogy az ukrán fél is részt vehessen a tárgyalásokon.

A magyar külügyminiszter Washingtonból jelentkezve már beszámolt arról, hogy több tárgyalást is folytatott.

 

