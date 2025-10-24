október 24., péntek

Szijjártó Péter: senki sincs befeszülve, nyugalom (videó)

A külgazdasági és külügyminiszter nemrég amerikai hivatali partnerével, Marco Rubióval folytatott megbeszélést. Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a hírekkel ellentétben nincs feszültség Rubio és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én

Forrás: MTI/KKM

Fotó: -

Szijjártó Pétera közösségi oldalán megosztott videóban elmondta: nincs feszültség Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között, ugyanakkor elárult néhány részletet is az egyeztetésről – számolt be a Magyar Nemezt. 

A külügyminiszter a videóban elmondta: 

hétfőn beszélt Szergej Lavrovval is, szó sincsen azonban arról, hogy a két külügyminiszter összeveszett volna. 

Szijjártó szerint a Rubio és Lavrov közötti egyeztetésen világossá válhatott, hogy a budapesti békecsúcs kapcsán még előkészítő munkára van szükség, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozna.

A tárcavezető szerint habár a liberális média szeretné úgy beállítani, hogy konfliktus van, azonban 

személyesen tapasztalta, hogy mind az orosz külügyminiszter, mind az amerikai külügyminiszter a legnagyobb tisztelettel beszélt a másikról. 

