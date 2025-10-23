október 23., csütörtök

Washington

1 órája

Szijjártó Péter: Magyarországot csak a családok megerősítése által lehet erőssé tenni

A külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban átvette a Genfi Konszenzusos Nyilatkozat díját Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök nevében. Magyarországot csak a családok megerősítése által lehet erőssé tenni, ami az ország konzervatív és patrióta kormányának kiemelt célja – jelentette ki Szijjártó Péter.

Az Egyesült Államokban példaként tekintenek a magyar családpolitikára – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A családok védelméről és a nők egészségéről szóló Genfi Konszenzusos Nyilatkozat aláírásának 5. évfordulóján tartott szerdai ünnepségen a miniszter úgy vélte, hogy a család – mint kifejezés és mint társadalmi intézmény – súlyos támadások alatt áll a nemzetközi politikai térben, amit változatlanul egy szélsőségesen liberális fősodor ural. Egyben idézte a magyar alkotmány családra adott definícióját, amely szerint a család egy olyan társadalmi egység, amely anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az apa férfi, az anya pedig nő.

Szijjártó Péter egyben ismertette a magyar családpolitika alapvető intézkedéseit, valamint a családokat támogató adórendszer legújabb elemeit, a többi között az anyák adómentességének fokozatos kiterjesztéséről szóló döntéseket.

Mint hangsúlyozta, 

a magyar családpolitika alapvető megfontolása, hogy biztosítsa: nem múlhat anyagi megfontoláson a gyermekvállalás egy család döntésében.

Az a döntés, hogy vállal-e egy újabb gyermeket, nem hozhatja a családot kevésbé előnyös helyzetbe ahhoz képest, mint ha a nem vállalja a gyermeket

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy mára Magyarország már a GDP-jének 5 százalékát fordítja a családok támogatására, ami messze a legmagasabb arány az OECD-országok között.

Valerie Huber, a Genfi Konszenzusos Nyilatkozatot alapító, washingtoni székhelyű Intézet a Nők Egészségéért családpolitikai szervezet elnöke kiemelte, hogy a nemzetközi együttműködés 5 év alatt hat országot tömörítő koalícióból a világ 40 országát átfogó széles szervezetté vált, amely két és fél milliárd embert fog át minden kontinensről.

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok és Brazília után 2023 óta Magyarország működteti a nyilatkozat titkárságát, és hangsúlyozta, hogy a magyar szerepvállalás tette lehetővé a szervezet fennmaradását.

