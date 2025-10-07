1 órája
Kínos videó tűnt el a Tisza-sziget csatornájáról: a párt nem árulja el az okot
Titkolóznak Magyar Péterék, miért tüntették el a Tisza Párt alelnökének, Tarr Zoltánnak az etyeki lakossági fórumról készült videóját a Tisza-sziget YouTube-csatornájáról. A felvételen Tarr azt mondta, hogy az adóemelési terveikről és más ügyekről csak választás után beszélhetnek nyilvánosan.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
Hallgatásba burkolóznak Magyar Péterék arról, miért törölték az etyeki Tisza-sziget YouTube-csatornájáról az augusztusi rendezvényről készült videót, ahol Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke többek között azt fejtegette: számtalan dologról nem lehet beszélni, „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy „nem csak Tarr Zoltánt törölték a Tiszában, hanem az elhíresült videót is”.
Emlékezetes, hogy az említett etyeki tiszás fórumon szóba került az adórendszer átalakítása is, a párt gazdasági szakértője, Dálnoki Áron a többkulcsos személyi jövedelemadó mellett érvelt és a közönséget is megszavaztatta, a többség pedig egyetértett az adóemeléssel járó változtatással –olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
– Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet – ezt a megdöbbentő kijelentést tette az etyeki fórumán Tarr Zoltán.
