Trump: Budapesten fogok találkozni Putyinnal

Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívása után a Truth Socia oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy beszélgetésük „nagyon produktív” volt, és hogy „nagy előrelépés” történt az orosz vezetővel - írta a Magyar Nemzet.

Megjegyezte, hogy

Putyin gratulált neki a „közel-keleti béke nagyszerű eredményéhez, amiről évszázadok óta álmodoznak”.

Trump közölte, hogy Putyinnal megállapodtak abban, hogy a jövő héten magas szintű tanácsadói találkozóra kerül sor, amelyet az Egyesült Államok részéről Marco Rubio külügyminiszter vezet.

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a „dicstelen” háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök.

A bejelentésre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is reagált közösségi oldalán:

Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van.