2 órája
Orbán Viktor: a lengyel kormányfő példátlan támadást indított Magyarország ellen
Orbán Viktor közösségi oldalán reagált a lengyel kormányfő kijelentéseire. A miniszterelnök szerint Donald Tusk jobban tenné, ha Magyarország bírálása helyett inkább a saját országának ügyeire koncentrálna.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: MTI
Fotó: Fischer Zoltán
A magyar miniszterelnök közösségi oldalán reagált Donald Tusk támadásaira . A lengyel kormányfőnek Orbán Viktor megüzente: ideje lenne, hogy a saját dolgával foglalkozzon – írja a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: Donald Tusk példátlan támadást indított Magyarország ellen. Orbán Viktor ennek kapcsán azonban hangsúlyozta, hogy a lengyel miniszterelnök mindezt azért teszi, mert óriási bajban van odahaza.
Pártja elvesztette az elnökválasztást, kormánya instabil, és ő maga is lemarad a közvélemény-kutatásokban
– írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint Donald Tusk Manfred Weberrel „mára már Európa leghangosabb háborús uszítójává vált – mégis kudarcot vall a háborús politikája: Ukrajna kifogy az európai pénzekből, és a lengyel nép belefáradt a háborúba.”
Szijjártó: jó hír, hogy Tusk írja a hazai brüsszelita ellenzék győzelmi tervét