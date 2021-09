5 millió 855 ezer a beoltott, 479 az új fertőzött, elhunyt 5 beteg

A beoltottak száma 5 855 039, közülük 5 564 586 fő már a második oltását is megkapta, 590 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 479 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 817 159 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 5 beteg, így az elhunytak száma 30 123 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 779 777 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7259 főre emelkedett.

353 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 41-en vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus ellen az egyetlen hatékony megoldás az oltás. A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteki nyilatkozatában elmondta, hogy „lesz negyedik hullám, mert nem hiszem, hogy ami elérte a többi országot, nálunk megállna az országhatárnál. Az a kérdés, hogy mennyire lesz súlyos. Ezért is a kell fenntartani a gyors cselekvőképességet. A rendkívüli jogrend állapota marad az év végig„. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a vírusra az oltás a megoldás, az oltás működik, és ha az oltás működik, akkor Magyarország is működik.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed. Az oltás azonban működik, minden más védekezési módszernél hatékonyabb. Ezért már nem a korlátozásokkal, hanem az oltással tudunk leghatásosabban védekezni a járvány ellen.

A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta.

Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát fogja felajánlani, amellyel az első oltás is történt. Akinek még esedékes az első vagy második oltása, az ugyanúgy az első oltás során fogja megkapni az oltóhelyen a második oltás időpontját. Emellett az érvényes regisztrációval rendelkezők továbbra is tudnak első és harmadik oltást is foglalni az időpontfoglalóban a kórházi oltópontokra.

A harmadik oltásra is folyamatosan lehet időpontot foglalni. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.

Több mint 1,4 millióan töltötték ki a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációt. A válaszadók szerint Magyarországot meg kell erősíteni, hogy egy veszélyesebb korszakban is meg tudjon felelni a kihívásoknak. A válaszadók elsöprő többsége támogatja az adócsökkentés politikáját és a családok támogatását. A konzultáció eredménye irányadó a kormány számára, az ebből fakadó döntéseket pedig hamarosan meghozza.

