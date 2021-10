5 millió 891 ezer a beoltott, 679 az új fertőzött, elhunyt 9 beteg

A beoltottak száma 5 891 228, közülük 5 651 539 fő már a második oltását is megkapta, 784 ezren pedig már a harmadikat is felvették. 679 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 823 384 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 9 beteg, így az elhunytak száma 30 199 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 785 646 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7539 főre emelkedett.

533 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 84-en vannak lélegeztetőgépen. Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatában a járvánnyal kapcsolatban kifejtette, hogy az oltás működik, az oltatlanság pedig kockázat, ezért arra kért mindenkit, hogy vegye fel a vakcinát. A kormányfő bejelentette, hogy a gazdasági növekedésnek köszönhetően az őszi nyugdíjprémium összege minden nyugdíjnál 80 ezer forint lesz.

A koronavírus delta variánsa miatt több országban és hazánkban is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny, hogy már van vakcina és a legtöbben fel is vették az oltást, amely a legerősebb védelmet jelenti a vírus ellen.

A beoltottak kevesebb, mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu.

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.

A kormány megkezdte a nemzeti konzultációból fakadó döntések meghozatalát is. A kormány alkotmányos védelmet kíván adni a családtámogatásoknak, a munkát terhelő alacsonyabb adóknak és a nyugdíjaknak. Mindemellett a kormány már döntött a hitelmoratórium meghosszabbításáról, valamint a családi adó-visszatérítésről. A gyermekes szülők adó-visszatérítését mindkét dolgozó szülő megkapja februárban és a vállalkozók is jogosultak lesznek rá, az intézkedés 1,9 millió szülő számára mintegy 600 milliárd forintos támogatást jelent. Mindez annak köszönhető, hogy sikeres volt az újraindítás és dinamikusan nő a magyar gazdaság.

Borítókép: illusztráció