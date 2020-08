73 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

73 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 5288 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3734-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 940 fő. Az aktív fertőzöttek 37%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 64 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Az új fertőzések szétszórt esetek, gócpontról nem beszélhetünk. A kontaktkutatás minden esetben zajlik. Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Az együtt szórakozó fiatalokat kérjük, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését.

A beutazási korlátozások célja, hogy megakadályozzuk a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk. Ha valaki az országba visszatérve mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól, akkor azt negatív PCR-teszt esetén teheti meg, amelyet a saját költségén kell elvégeztetnie. Az erről szóló tájékoztatót itt olvashatja.

A kormány e heti ülésén tárgyalja a további szükséges intézkedéseket – írja a koronavirus.gov.hu.

Borítókép: Pálinkás Rebeka, a Honvédkórház Sürgősségi Centrumának orvosa a koronavírusos betegek fogadására átalakított részlegen 2020. május 15-én.